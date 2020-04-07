Стало известно, сколько "Манчестер Юнайтед" потеряет из-за паузы в АПЛ

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Стало известно, сколько "Манчестер Юнайтед" потеряет из-за паузы в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" больше всех потеряет денег среди английский клубов из-за паузы в чемпионате.

Напомним, АПЛ приостановлена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Основные убытки для клубов придутся на телевизионные трансляции. Кроме того, клубу лишатся коммерческих доходов от проведения матча.

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" потеряет около 131 миллиона евро, "Манчестер Сити" - 123 миллиона, "Ливерпуль" - 102,6, "Челси" - 103, "Тоттенхэм" - 94, "Арсенал" - 85.

Напомним, несколько клубов АПЛ пошли на сокращение заработной платы, чтобы покрыть какие-то убытки.

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3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
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17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
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19 Уотфорд Уотфорд 27 24
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