Стало известно, сколько "Манчестер Юнайтед" потеряет из-за паузы в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" больше всех потеряет денег среди английский клубов из-за паузы в чемпионате.

Напомним, АПЛ приостановлена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Основные убытки для клубов придутся на телевизионные трансляции. Кроме того, клубу лишатся коммерческих доходов от проведения матча.

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" потеряет около 131 миллиона евро, "Манчестер Сити" - 123 миллиона, "Ливерпуль" - 102,6, "Челси" - 103, "Тоттенхэм" - 94, "Арсенал" - 85.

Напомним, несколько клубов АПЛ пошли на сокращение заработной платы, чтобы покрыть какие-то убытки.

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