Стало известно, сколько "Манчестер Юнайтед" выделит Моуринью средств на летние трансферы

"Манчестер Юнайтед" собирается выделить крупную сумму на летнюю трансферную кампанию.

Как сообщает The Sun, исполнительный вице-председатель "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд готов предоставить в распоряжение Жозе Моуринью 230 миллионов евро.

Напомним, что Моуринью неоднократно заявлял, что "МЮ" выделяет мало денег на трансферы и поэтому не может конкурировать с многими клубами.

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