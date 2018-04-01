Стало известно, сколько "Манчестер Юнайтед" выделит Моуринью средств на летние трансферы

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Стало известно, сколько "Манчестер Юнайтед" выделит Моуринью средств на летние трансферы

"Манчестер Юнайтед" собирается выделить крупную сумму на летнюю трансферную кампанию.

Как сообщает The Sun, исполнительный вице-председатель "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд готов предоставить в распоряжение Жозе Моуринью 230 миллионов евро.

Напомним, что Моуринью неоднократно заявлял, что "МЮ" выделяет мало денег на трансферы и поэтому не может конкурировать с многими клубами.

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