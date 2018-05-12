Стало известно, сколько "Манчестер Юнайтед" выделит Моуринью средств на летние трансферы

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Стало известно, сколько "Манчестер Юнайтед" выделит Моуринью средств на летние трансферы

"Манчестер Юнайтед" выделит на летнее трансферное окно 170 миллионов евро.

Как сообщает Mirror, к этой сумме могут добавиться средства вырученные с продажи некоторых игроков.

Отмечается, что клуб могут покинуть Дейли Блинд, Маттео Дармиан и Люк Шоу.

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