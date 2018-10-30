Стало известно, сколько Мариано Диас пропустит из-за травмы

Стало известно, сколько нападающий мадридского "Реала" Мариано Диас пропустит из-за травмы.

Как сообщает Marca, у 25-летнего футболиста выявлено мышечное повреждение. Сроки восстановления составят примерно две недели.

Напомним, что на аналогичный срок выбыл из строя и левый латераль "сливочных" Марсело. У обоих игроков появились проблемы со здоровьем во время воскресного Эль Класико.

В Этом сезоне Мариано сыграл за "Реал" 8 матчей и забил 1 гол. | http://soccernews.ru