Стало известно, сколько матчей пропустит Серхио Рамос

Травма капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса оказалась несерьёзной, сообщает AS.

По сведениям издания, из-за повреждения 34-летний защитник пропустит только матч с "Мальоркой", который состоится в среду. Тренерский штаб "сливочных" решил не рисковать здоровьем лидера обороны в игре с аутсайдером Примеры.

Ранее стало известно, что у звёздного испанца выявлен ушиб колена.

В текущем сезоне Рамос сыграл за "Реал" 37 матчей и забил 9 голов.

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