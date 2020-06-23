Стало известно, сколько матчей пропустит Серхио Рамос

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Стало известно, сколько матчей пропустит Серхио Рамос

Травма капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса оказалась несерьёзной, сообщает AS.

По сведениям издания, из-за повреждения 34-летний защитник пропустит только матч с "Мальоркой", который состоится в среду. Тренерский штаб "сливочных" решил не рисковать здоровьем лидера обороны в игре с аутсайдером Примеры.

Ранее стало известно, что у звёздного испанца выявлен ушиб колена.

В текущем сезоне Рамос сыграл за "Реал" 37 матчей и забил 9 голов.

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