Стало известно, сколько Месси платит за аренду дома в Париже
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Стало известно, сколько капитан сборной Аргентины и нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси платит за аренду нового дома в Париже.
Как сообщает издание RMC Sport, аргентинец переехал в дом в одном из престижных районов на западе Парижа, который он арендует за 20 тысяч евро в месяц.
По информации источника, до этого семья Месси около месяца проживала в одной из гостиниц Парижа.
Сообщается, что жилая площадь двухэтажного особняка – 300 квадратных метров, в нем 4 спальни, на территории дома есть небольшой сад.
Соседями Месси являются Анхель Ди Мария и Леандро Паредес.
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