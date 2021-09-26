Стало известно, сколько Месси платит за аренду дома в Париже

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Стало известно, сколько Месси платит за аренду дома в ПарижеФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Стало известно, сколько капитан сборной Аргентины и нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси платит за аренду нового дома в Париже.

Как сообщает издание RMC Sport, аргентинец переехал в дом в одном из престижных районов на западе Парижа, который он арендует за 20 тысяч евро в месяц.

По информации источника, до этого семья Месси около месяца проживала в одной из гостиниц Парижа.

Сообщается, что жилая площадь двухэтажного особняка – 300 квадратных метров, в нем 4 спальни, на территории дома есть небольшой сад.

Соседями Месси являются Анхель Ди Мария и Леандро Паредес.

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