Стало известно, сколько Месси заработает по новому контракту с "Барселоной"
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
"Барселона" продолжает вести переговоры с Лионелем Месси о новом контракте.
Как сообщает Diario Sport, аргентинец ближайшие 4 года может получать 60 миллионов евро за сезон до уплаты налогов. Два года он проведет как футболист "Барсы", а еще два - как посол клуба в США.
Отмечается, что после возвращения из США Месси получит должность в "Барсе", однако оплата будет другой - фиксированная выплата плюс бонусы. При этом Месси настаивает, чтобы фиксированная сумма превосходила бонусы, а клуб хочет наоборот.
Действующий контракт Месси с клубом истекает в конце июня.
Читайте также: Месси согласился продлить контракт на условиях "Барселоны". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14