Стало известно, сколько Месси заработает по новому контракту с "Барселоной"

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Стало известно, сколько Месси заработает по новому контракту с "Барселоной" Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

"Барселона" продолжает вести переговоры с Лионелем Месси о новом контракте.

Как сообщает Diario Sport, аргентинец ближайшие 4 года может получать 60 миллионов евро за сезон до уплаты налогов. Два года он проведет как футболист "Барсы", а еще два - как посол клуба в США.

Отмечается, что после возвращения из США Месси получит должность в "Барсе", однако оплата будет другой - фиксированная выплата плюс бонусы. При этом Месси настаивает, чтобы фиксированная сумма превосходила бонусы, а клуб хочет наоборот.

Действующий контракт Месси с клубом истекает в конце июня.

Читайте также: Месси согласился продлить контракт на условиях "Барселоны". | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А слабо в 4 раза как Агуэро?Хе-хе...

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