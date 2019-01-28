Стало известно, сколько миллионов составляет долг Тарасова по алиментам

Хавбек "Локомтива" Дмитрий Тарасов задолжал по алиментам огромную сумму.

Как сообщил адвокат экс-супруги игрока Сергей Жорин, сумма долга составляет 7,5 миллиона рублей. Отмечается, что сумму разрешается поделить на две части.

Адвокат также заявил, что после выплаты долга они попытаются взыскать с Тарасова 8 миллионов рублей за неустойку.

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