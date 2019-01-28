Стало известно, сколько миллионов составляет долг Тарасова по алиментам

Теги локомотив москвадмитрий тарасов

Стало известно, сколько миллионов составляет долг Тарасова по алиментам

Хавбек "Локомтива" Дмитрий Тарасов задолжал по алиментам огромную сумму.

Как сообщил адвокат экс-супруги игрока Сергей Жорин, сумма долга составляет 7,5 миллиона рублей. Отмечается, что сумму разрешается поделить на две части.

Адвокат также заявил, что после выплаты долга они попытаются взыскать с Тарасова 8 миллионов рублей за неустойку.

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