Стало известно, сколько миллионов составляет долг Тарасова по алиментам
Хавбек "Локомтива" Дмитрий Тарасов задолжал по алиментам огромную сумму.
Как сообщил адвокат экс-супруги игрока Сергей Жорин, сумма долга составляет 7,5 миллиона рублей. Отмечается, что сумму разрешается поделить на две части.
Адвокат также заявил, что после выплаты долга они попытаются взыскать с Тарасова 8 миллионов рублей за неустойку.
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