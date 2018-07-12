Стало известно, сколько Модрич создал голевых моментов на ЧМ-2018

Стало известно, сколько полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич создал голевых моментов на ЧМ-2018.

Как сообщает Opta, капитан "шашечных" во время мундиаля предоставил своим партнёрам по команде 16 возможностей отличиться забитым мячом.

Кстати, другой лидер хорватской сборной Иван Ракитич на ЧМ создал "всего" 8 голевых моментов.

32-летний Модрич сыграл на текущем Чемпионате Мира 6 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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