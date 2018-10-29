Стало известно, сколько Моуринью получит средств на зимние трансферы

"Манчестер Юнайтед" выделит наставнику Жозе Моуринью 112 миллионов евро на зимнее трансферное окно.

Как сообщает Mirror, эти средства будут направлены на покупку центрального защитника, которого клуб так и не смог найти летом, и нападающего, способного составить конкуренцию Ромелу Лукаку.

Напомним, что одним из кандидатов на укрепление обороны "МЮ" является защитник "Лестера" и сборной Англии Харри Магуайр.

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