Стало известно, сколько Наингголан будет зарабатывать в "Интере"

Хавбек "Ромы" Раджа Наингголан близок к переходу в "Интер".

Как сообщает Corriere dello Sport, игрок будет получать в новом клубе 5 миллионов евро в год. Таким образом, он станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов "нерадзурри".

По информации ресурса, трансфер должен быть завершен до конца июня.

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