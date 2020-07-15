Стало известно, сколько "Наполи" готов заплатить за трансфер игрока "Лилля"

Нападающий "Лилля" Виктор Осимхен может стать игроком "Наполи". Об этом сообщается в твиттере Николы Скиры.

По данным источника, переговоры между клубом и 21-летнем игроком находятся на продвинутой стадии. Клуб готов заплатить за трансфер футболиста 50 миллионов евро плюс бонусы.

В сделку также может быть включен хавбек неаполитанцев Алам Унас, который выступал а аренде в "Ницце" в текущем сезоне.

21-летний Осимхен выступает за "Лилль" с 2019 года. Всего за французский клуб он провел 38 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.

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