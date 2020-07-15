Стало известно, сколько "Наполи" готов заплатить за трансфер игрока "Лилля"

Теги лилльнаполивиктор осимхентрансферы

Стало известно, сколько "Наполи" готов заплатить за трансфер игрока "Лилля"

Нападающий "Лилля" Виктор Осимхен может стать игроком "Наполи". Об этом сообщается в твиттере Николы Скиры.

По данным источника, переговоры между клубом и 21-летнем игроком находятся на продвинутой стадии. Клуб готов заплатить за трансфер футболиста 50 миллионов евро плюс бонусы. 

В сделку также может быть включен хавбек неаполитанцев Алам Унас, который выступал а аренде в "Ницце" в текущем сезоне.

21-летний Осимхен выступает за "Лилль" с 2019 года. Всего за французский клуб он провел 38 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.

Не пропустите: "Наполи" договорился о переходе нигерийца Осимхена. Трансфер станет рекордным в истории клуба| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Рэшфорд стал самым молодым обладателем почетной степени Манчестерского университета

Рэшфорд стал самым молодым обладателем почетной степени Манчестерского университета

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов