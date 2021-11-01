Стало известно, сколько Нуну получит за свое увольнение из "Тоттенхэма"

Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Увольнение португальского специалиста Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера лондонского "Тоттенхэм" встанет руководству "шпор" в немалую сумму, сообщает издание The Sun.

По информации источника, северо-лондонский клуб должен будет заплатить тренеру 16,5 миллионов евро в виде неустойки за досрочный разрыв соглашения.

Отмечается, что "Тоттенхэм" имел бы возможность бесплатно уволить тренера в конце сезона, если бы команда закончила кампанию ниже шестого места в АПЛ.

Напомним, Нуну возглавил "шпор" в июне.

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