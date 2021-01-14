Стало известно, сколько получает Почеттино в ПСЖ

Появилась информация о размере зарплатыглавного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино.

Специалист за месяц работы получает 525 тысяч евро (6,3 млн евро в год) чистыми, сообщает Le Parisien со ссылкой на L’Equipe.

Однако, это не максимум, на который может рассчитывать аргентинец. В следующем сезоне он будет получать 625 тысяч евро чистыми (7,5 млн евро в год), в сезоне-2022/23 – 670 тысяч евро (8,04 млн в год).