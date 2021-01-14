Стало известно, сколько получает Почеттино в ПСЖ

Теги маурисио почеттинопсж

Стало известно, сколько получает Почеттино в ПСЖПоявилась информация о размере зарплатыглавного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино.

Специалист за месяц работы получает 525 тысяч евро  (6,3 млн евро в год) чистыми, сообщает Le Parisien со ссылкой на L’Equipe.

Однако, это не максимум, на который может рассчитывать аргентинец. В следующем сезоне он будет получать 625 тысяч евро чистыми (7,5 млн евро в год), в сезоне-2022/23 – 670 тысяч евро (8,04 млн в год).

Как отмечается, бывший тренер парижан Томас Тухель получал около 350 тысяч чистыми в месяц.

Читать также: Почеттино завоевал первый трофей с ПСЖ, обыграв "Марсель" в матче за Суперкубок Франции | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ планирует взять в аренду у "Тоттенхэма" Деле Алли

ПСЖ планирует взять в аренду у "Тоттенхэма" Деле Алли

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов