Стало известно, сколько получат игроки сборной Франции за возможный выигрыш ЧМ

Стало известно, сколько получат игроки сборной Франции за возможную победу на предстоящем Чемпионате Мира в России.

Так, по сведениям Le 10 Sport, за выигрыш мундиаля каждый из игроков "трехцветных" заработает по 400 тысяч евро. При этом премиальные бонусы футболистам французской сборной будут выплачиваться, начиная со стадии плей-офф.

Напомним, Трезеге высказался относительно возможного назначения Зидана тренером сборной Франции. | soccernews.ru