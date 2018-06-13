Стало известно, сколько получат игроки сборной Франции за возможный выигрыш ЧМ

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Стало известно, сколько получат игроки сборной Франции за возможный выигрыш ЧМСтало известно, сколько получат игроки сборной Франции за возможную победу на предстоящем Чемпионате Мира в России.

Так, по сведениям Le 10 Sport, за выигрыш мундиаля каждый из игроков "трехцветных" заработает по 400 тысяч евро. При этом премиальные бонусы футболистам французской сборной будут выплачиваться, начиная со стадии плей-офф.

Напомним, Трезеге высказался относительно возможного назначения Зидана тренером сборной Франции. | soccernews.ru

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