Стало известно, сколько получат игроки сборной России за победу на ЧМ

Стало известно, сколько получат игроки сборной России за победу на домашнем Чемпионате Мира, информирует Чемпионат.

Так, согласно постановлению правительства за выигрыш чемпионского титула каждый футболист команды получит 224 тысячи рублей, а каждый тренер - 107,2 тысячи. За второе место на турнире первые заработают - 112 тысяч рублей, а вторые 52,8 тысячи. Наконец, за "бронзу" мундиаля футболисты смогут пополнить свои бюджеты на 67,2 тысячи рублей, а наставники - на 32 тысячи рублей.

Напомним, Кантона назвал причину успеха сборной России в матче с Испанией. | soccernews.ru