Стало известно, сколько получат испанские клубы от сделки Ла Лиги с инвестиционным фондом на 2.7 миллиарда евро
Фото: твиттер Тебаса/Автор неизвестен
Сегодня стало официально известно, что Ла Лига заключила сделку с инвестиционным фондом CVC Capital Partners на 2.7 миллиарда евро.
Эти деньги испанский чемпионат получит за 10% акций новосозданного холдинга, который управляет коммерческими делами лиги. При этом 100% медиаправ Ла Лиги будет по-прежнему принадлежать непосредственно самой лиге.
Как сообщает Marca, всего клубы получат 90% от 2.7 миллиардов.
"Барселона" - 270 миллионов
"Реал Мадрид" - 261 миллион
Остальные 2 миллиарда евро распределятся между оставшимися клубами.
При этом стоит помнить, что Ла Лига - это два дивизиона, то есть 42 команды.
По информации источника, клубы смогут потратить всего 15% от полученных денег на игроков (трансферы, зарплаты и т.д.), а остальные деньги будут направленны на улучшение инфраструктуры, погашение краткосрочных задолженностей и преодоление последствий от коронавируса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14