Стало известно, сколько получат испанские клубы от сделки Ла Лиги с инвестиционным фондом на 2.7 миллиарда евро

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Стало известно, сколько получат испанские клубы от сделки Ла Лиги с инвестиционным фондом на 2.7 миллиарда евроФото: твиттер Тебаса/Автор неизвестен

Сегодня стало официально известно, что Ла Лига заключила сделку с инвестиционным фондом CVC Capital Partners на 2.7 миллиарда евро.

Эти деньги испанский чемпионат получит за 10% акций новосозданного холдинга, который управляет коммерческими делами лиги. При этом 100% медиаправ Ла Лиги будет по-прежнему принадлежать непосредственно самой лиге.

Как сообщает Marca, всего клубы получат 90% от 2.7 миллиардов.

"Барселона" - 270 миллионов
"Реал Мадрид" - 261 миллион

Остальные 2 миллиарда евро распределятся между оставшимися клубами.

При этом стоит помнить, что Ла Лига - это два дивизиона, то есть 42 команды.

По информации источника, клубы смогут потратить всего 15% от полученных денег на игроков (трансферы, зарплаты и т.д.), а остальные деньги будут направленны на улучшение инфраструктуры, погашение краткосрочных задолженностей и преодоление последствий от коронавируса.

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