Стало известно, сколько получит Прядкин за свой уход с поста главы РПЛ
Фото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен
РПЛ выплатит зарплату сразу за два году Сергею Прядкину, который сегодня объявил о своем уходе с поста главы лиги, сообщает журналист Иван Карпов.
По информации источника, оклад Прядкина составлял 500 тысяч рублей в месяц. За два оставшихся по контракту года он должен был получить 12 миллионов евро.
Также журналист "РБК" Грант Гетадарян сообщает, что назначенный на пост исполняющего обязанности главы РПЛ Ашот Хачатурянц откажется от зарплаты на эти два года, если выиграет выборы нового президента.
Напомним, что Прядкин руководил РПЛ с 2007 года.
Также не пропустите: Прядкин подал в отставку с поста главы РПЛ. Он руководил лигой 14 лет. | http://soccernews.ru
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