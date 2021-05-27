Стало известно, сколько потерял Зидан уйдя из "Реала" до истечения контракта
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
Сегодня Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского "Реала".
48-летний француз ушел по собственной инициативе, имея действующий контракт.
Он поступил так уже в третий раз за карьеру – сперва как игрок, потом как тренер, – потеряв 42 миллиона в "Реале".
В первый раз, в апреле 2006 года Зидан объявил, что завершит карьеру, несмотря на то, что у него еще оставался год по контракту, за который он получил бы 6 миллионов евро.
Во второй раз, 31 мая 2018 года, выиграв в качестве тренера "Реала" третью Лигу чемпионов подряд, Зинедин заявил об уходе со своего поста, отказавшись от 24 млн евро по рассчитанному еще на два года соглашению.
Сейчас он ушел из клуба за год до истечения срока контракта, по которому получил бы еще 12 млн
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