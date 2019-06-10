На матче Россия - Кипр ожидается аншлаг

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На матче Россия - Кипр ожидается аншлаг

Сборная России сыграет с Кипром в рамках квалификации Евро-2020.

Сообщается, что на завтрашнюю игру уже продано порядка 42 тысяч билетов. Напомним, что поединок состоится в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе, который вмещает чуть больше 43 тысяч.

Матч между Россией и Кипром состоится 11 июня в 21:45 (мск). В прошлом матче Россия разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

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