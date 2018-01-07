Стало известно сколько пропустит Дибала

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала пропустит месяц из-за травмы.

Напомним, что Дибала травмировался в игре против "Кальяри" (1:0). У футболиста повреждено подколенное сухожилие.

Отметим, что "Ювентус" не делал официального заявления по травме Дибалы.

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