Стало известно сколько пропустит Карвахаль

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль выбыл минимум на два месяца, сообщает Marca.

Напомним, что у 25-летнего футболиста выявили вирус, который вызвал проблемы с сердцем.

В текущем сезоне Карвахаль провел 10 матчей и отметился одной голевой передачей.

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