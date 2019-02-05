Стало известно, сколько пропустит Кузяев из-за травмы

Футболист "Зенита" Далер Кузяев получил повреждение в товарищеском матче против "Дюделанжа". Об этом сообщает сайт питерской команды.

По данным источника, 26-летний игрок будет тренироваться по индивидуальной программе с физиотерапевтами. Хавбек, вероятно, пропустит до 3 недель. А это значит, что он не сможет участвовать в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче", который состоится 12 февраля.

В текущем сезоне Кузяев участвовал в 16 матчах, в которых отметился 2 голами и одним ассистом.

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