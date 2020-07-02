Стало известно, сколько ПСЖ готов потратить на трансферы в летнее окно

Теги псж

Стало известно, сколько ПСЖ готов потратить на трансферы в летнее окно

ПСЖ готов потратить на трансферы в ближайшее летнее окно около 70 миллионов евро. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным источника, парижане планируют приобрести правого защитника, центрального защитника, полузащитника и нападающего.

ПСЖ готов купить защитника "Челси" Курта Зума. "Синие" просят за него 30 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне 25-летний футболист участвовал в 34 матчах, забив 1 гол и сделав 3 ассиста.

Не пропустите: "Бавария" подписала контракт с 18-летним защитником ПСЖ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

СМИ: Сане заключил контракт с "Баварией"

СМИ: Сане заключил контракт с "Баварией"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов