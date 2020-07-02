Стало известно, сколько ПСЖ готов потратить на трансферы в летнее окно

ПСЖ готов потратить на трансферы в ближайшее летнее окно около 70 миллионов евро. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным источника, парижане планируют приобрести правого защитника, центрального защитника, полузащитника и нападающего.

ПСЖ готов купить защитника "Челси" Курта Зума. "Синие" просят за него 30 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне 25-летний футболист участвовал в 34 матчах, забив 1 гол и сделав 3 ассиста.

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