Стало известно, сколько ПСЖ заплатит "Интеру" за трансфер Икарди

ПСЖ согласовал с "Интером" переход нападающего Мауро Икарди, который выступает в парижском клубе на правах аренды. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

По данным источника, ПСЖ готов заплатить 50 миллионов евро "Интеру" и 7 миллионов евро в качестве бонусов.

Журналист Николо Шира сообщал, что контракт футболиста с ПСЖ будет рассчитан на 4 года с окладом в 10 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 27-летний Икарди провел за ПСЖ 31 матч во всех турнира, забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи.

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