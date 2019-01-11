Стало известно, сколько раз Неймар просил "Барселону" вернуть его

Форвард ПСЖ Неймар желает вернуться в "Барселону", которую покинул в 2017 году.

Как сообщает A Bola, бразильский игрок уже пять раз контактировал с руководством каталонского клуба. Отец футболиста также участвует в переговорах, где он заявляет о том, что Неймар был обманут и совершил ошибку.

Напомним, что трансфер Неймара обошелся ПСЖ в 222 миллиона евро. Соглашение игрока с клубом действует до 2022 года.

В этом сезоне на счету Неймара 18 забитых мячей и 8 ассистов в 21 игре.

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