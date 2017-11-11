Стало известно сколько раз травмировался Бэйл за свою карьеру в "Реале"

Испанское издание Marca подсчитало сколько раз травмировался форвард Гарет Бэйл за свою карьеру в "Реале".

С лета 2013 года Бэйл 24 раза получал различные повреждения. Большая часть из них это мышечные повреждения, которые он получал без контакта с оппонентами.

Отметим, что из последних 60 игр "Реала" Бэйл из-за повреждений не смог принять участия в 40.

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