Стало известно сколько раз травмировался Бэйл за свою карьеру в "Реале"

Теги реал мадридгарет бэйл

Стало известно сколько раз травмировался Бэйл за свою карьеру в "Реале"

Испанское издание Marca подсчитало сколько раз травмировался форвард Гарет Бэйл за свою карьеру в "Реале".

С лета 2013 года Бэйл 24 раза получал различные повреждения. Большая часть из них это мышечные повреждения, которые он получал без контакта с оппонентами.

Отметим, что из последних 60 игр "Реала" Бэйл из-за повреждений не смог принять участия в 40.

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Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
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