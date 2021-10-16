Стало известно, сколько "Реал" готов платить Погба

Теги реал мадридполь погба

Стало известно, сколько "Реал" готов платить ПогбаФото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" все еще хочет подписать французского хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, контракт которого с "красными дьяволами" рассчитан до конца нынешнего сезона.

Как сообщает ABC, королевский клуб готов предложить французу оклад в размере 14 миллионов евро.

По информации источника, "сливочные" также предложат Погба и его агенту Мино Райоле подписной бонус в размере 30 миллионов евро на двоих.

Отмечается, что Райола хочет, чтобы Погба перешел именно в "Реал". Сам полузащитник также заинтересован в том, чтобы играть вместе с партнерами по сборной Каримом Бензема и Килианом Мбаппе, который, с высокой долей вероятности, перейдет в "Реал".

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