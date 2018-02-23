Стало известно, сколько "Реал" готов заплатить за Левандовски

"Реал" всерьез рассматривает вариант с покупкой форварда "Баварии" Роберта Левандовски.

Как сообщают испанские СМИ, "сливочные" готовы выложить за футболиста 150 миллионов евро. Отмечается, что агент игрока уже начал вести переговоры с мадридским клубом.

В текущем сезоне Левандовски сыграл 33 матча, отметился 29 голами и 4 ассистами.

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