Стало известно, сколько "Реал" готов заплатить за Погба

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Стало известно, сколько "Реал" готов заплатить за Погба

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может продолжить карьеру в "Реале", утверждает Mirror.

По данным источника, мадридский клуб готов потратить на трансфер 27-летнего игрока 78,8 миллиона евро.

В прошлом месяце главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сообщил, что хочет видеть Погба в команде, однако "МЮ" готов отпустить игрока не менее чем за 100 миллионов евро.

Контракт футболиста с "красными дьяволами" истекает летом 2021 года

Погба из-за травмы пропустил большую часть сезона. На его счету две голевые передачи в 8 играх.

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