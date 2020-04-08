Стало известно, сколько "Реал" сэкономит благодаря сокращению зарплат

Испанское издание AS сообщило о том, сколько может сэкономить "Реал" благодаря сокращению зарплат.

По сведениям источника, сумма составит от 28 до 56 миллионов евро. Напомним, что ранее клуб сообщил о снижении зарплат на 10-20 процентов.

Отмечается, что расходы мадридского клуба на зарплаты футболистов составляют 283 миллиона евро, не учитывая бонусов и призовых.

Также сообщается, что убытки "Реала" могут вырасти до 150 миллионов евро, если спонсоры клуба потребуют вернуть часть средств по контрактным обязательствам.

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