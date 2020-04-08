Стало известно, сколько "Реал" сэкономит благодаря сокращению зарплат
Испанское издание AS сообщило о том, сколько может сэкономить "Реал" благодаря сокращению зарплат.
По сведениям источника, сумма составит от 28 до 56 миллионов евро. Напомним, что ранее клуб сообщил о снижении зарплат на 10-20 процентов.
Отмечается, что расходы мадридского клуба на зарплаты футболистов составляют 283 миллиона евро, не учитывая бонусов и призовых.
Также сообщается, что убытки "Реала" могут вырасти до 150 миллионов евро, если спонсоры клуба потребуют вернуть часть средств по контрактным обязательствам.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14