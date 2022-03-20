Стало известно, сколько "Реал" заплатит Мбаппе за переход
Фото: инстаграм Мбаппе\Автор неизвестен
Стало известно, сколько мадридский "Реал" потратит денег на переход нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на правах свободного агента будущим летом.
Как сообщает издание Marca, королевский клуб заплатит около 80 миллионов евро в виде подписного бонуса футболисту, его семье и представителям.
Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года, поэтому за сам трансфер "Реал" не заплатит ничего.
В нынешнем сезоне Килиан сыграл в 36 матчах парижан во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал 14 результативных передач.
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