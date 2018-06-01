Стало известно, сколько "Реал" заплатит "Тоттенхэму" за переход Почеттино

По данным британской прессы, неустойка за приглашение главного тренера "Тоттенхэма" Роберто Покеттино составляет 56 миллионов долларов.

Эту сумму "Реал" должен заплатить в том случае, если пригласит аргентинца этим летом.

Напомним, что 24 мая Покеттино продлил контракт с "Тоттенхэмом" до 2023 года.

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