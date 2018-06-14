Стало известно, сколько "Реал" заплатит за Де Хеа

"Реал" все еще надеется подписать вратаря "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании Давида де Хеа.

Как сообщает Manchester Evening News, за 27-летнего испанца "сливочные" заплатят 113 миллионов евро.

Мадридский клуб надеется заменить основного голкипера команды 31-летнего Кейлора Наваса.

В минувшем сезоне Де Хеа сыграл за "МЮ" 54 матча во всех турнирах и пропустил 41 гол.

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