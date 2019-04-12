Стало известно, сколько "Реалу" потребуется денег на реконструкцию стадиона

Сегодня, 12 апреля, в Мадриде прошло собрание совета директоров мадридского "Реала", на котором было утверждено финансирование на реконструкцию "Сантьяго Бернабеу" - на общую сумму 575 миллионов евро сроком на 30 лет и фиксированной процентной ставкой 2,5%.

Финансирование было структурировано в виде займа с тремя траншами: в июле 2019 года, июле 2020 года и июле 2021 года, что соответствует потребностям, предусмотренным для оплаты работ.

"Реал" с 30 июля 2023 года до 30 июля 2049 года будет ежегодно выплачивать по кредиту 29,5 млн евро.

Финансирование было организовано банками JP Morgan и Bank of America Merrill Lynch в сотрудничестве с Banco Santander и Société Générale. CaixaBank выступит в качестве агента операции.

"Реал" занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 60 баллов.

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