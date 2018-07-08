Стало известно, сколько РФС заработал на выступлении сборной России на ЧМ-2018

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Стало известно, сколько РФС заработал на выступлении сборной России на ЧМ-2018

Стало известно, сколько Российский футбольный союз заработал на выступлении национальной сборной на ЧМ-2018.

Так, за выход в четвертьфинал мундиаля команды Станислава Черчесова РФС получит 16 миллионов долларов.

Напомним, что общий призовой фонд турнира составляет 400 миллионов. 

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