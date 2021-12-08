Стало известно, сколько денег Санкт-Петербург выделит на финал Лиги чемпионов-2022

Фото: инстаграм Лиги чемпионов/Автор неизвестен

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский поделился информацией о том, сколько денег город выделит на проведение финала Лиги чемпионов-2021/22.

"Город выделит порядка 288 миллионов рублей на организацию финала Лиги чемпионов.

Примерно столько же мы ожидаем получить из федерального бюджета", – сказал Пиотровский.

Напомним, что решающий матч Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года.

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