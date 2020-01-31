Стало известно, сколько "Сельта" заплатила за аренду Смолова

СМИ узнали финансовые детали трансфера нападающего "Локомотива" Фёдора Смолова в "Сельту".

Напомним, что галисийский клуб арендовал 29-летнего россиянина с правом последующего выкупа.

По информации "Чемпионата", "Сельта" позаимствовала форварда до конца сезона за 600 тысяч евро.

Если же игра Смолова будет всех устраивать, испанская сторона сможет выкупить его контракт за 6 миллионов.

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