Стало известно, сколько "Сельта" заплатила за аренду Смолова

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Стало известно, сколько "Сельта" заплатила за аренду Смолова

СМИ узнали финансовые детали трансфера нападающего "Локомотива" Фёдора Смолова в "Сельту".

Напомним, что галисийский клуб арендовал 29-летнего россиянина с правом последующего выкупа.

По информации "Чемпионата", "Сельта" позаимствовала форварда до конца сезона за 600 тысяч евро.

Если же игра Смолова будет всех устраивать, испанская сторона сможет выкупить его контракт за 6 миллионов.

Не пропустите: Смолов пошёл на 30-процентное понижение зарплаты ради перехода в "Сельту". | http://soccernews.ru
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