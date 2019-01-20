Стало известно, сколько "Шахтер" требует у "Зенита" за Ракицкого

"Зенит" продолжает вести переговоры с "Шахтером" по трансферу защитника Ярослава Ракицкого.

Сообщается, что украинский клуб хочет выручить с продажи игрока не менее 12 миллионов евро, а также 3 миллиона в виде бонусов. Ранее "горняки" просили 10 миллионов.

Напомним, что в услугах Ракицкого также заинтересован "Бешикташ".

В нынешнем сезоне на счету Ракицкого один гол и один ассист в 16 играх.

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