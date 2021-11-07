Стало известно, сколько Шевченко будет зарабатывать в "Дженоа"

Фото: инстаграм Шевченко/Автор неизвестен

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко в скором времени возглавит итальянское "Дженоа".

Как сообщает журналист-инсайдер Джанлука Ди Марцио, 45-летний украинский специалист договорился с клубом о контракте до 2024 года.

По информации источника, оклад украинца составит два миллиона евро за сезон.

Отмечается, что уже понедельник Шевченко прилетит в Италию с целью подписать контракт.

Ранее "Дженоа" уже уволила Давиде Баллардини с поста главного тренера.

Также не пропустите: Мбаппе высказался о победе над "Бордо". | http://soccernews.ru