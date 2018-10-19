Стало известно, сколько следователей занимаются делом Кокорина и Мамаева

2 Теги александр кокоринпавел мамаев

Стало известно, сколько следователей занимаются делом Кокорина и Мамаева

Стало известно, сколько следователей занимаются делом форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, подозреваемых в избиении троих человек.

По словам адвоката хавбека "быков" Игоря Бушманова, следственная группа сформирована из 18 человек.

Напомним, что Кокорину и Мамаеву грозит до семи лет лишения свободы. Сегодня суд отказал футболистам в переводе из СИЗО под домашний арест.

Не пропустите: Головин рассказал о своём отношении к ситуации с Кокориным и Мамаевым. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Троглодит
Троглодит

А сколько следователей занимались проверкой фактов, изложенных в расследовании "Он вам не Димон"?

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Троглодит
Троглодит

Я бы мог понять, если бы это были серийные убийцы с десятками трупов, которых ловили много лет. Но 18 человек, расследующих драку?..

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