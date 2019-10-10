Стало известно, сколько Смолов пропустит из-за травмы
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, сколько нападающий команды Федор Смолов пропустит из-за травмы. Об этом сообщает "Чемпионат".
"По итогам МРТ Фёдор Смолов пропустит около месяца из-за травмы задней поверхности бедра", - сказал Кикнадзе.
Напомним, Смолов получил повреждение в матче 12-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" (2:1).
В этом сезоне футболист отметился 3 голами и 3 ассистами в 11 матчах.
"Локомотив" с 26 баллами лидирует в турнирной таблице РПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
|26
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8