Стало известно, сколько Смолов пропустит из-за травмы

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Стало известно, сколько Смолов пропустит из-за травмы

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, сколько нападающий команды Федор Смолов пропустит из-за травмы. Об этом сообщает "Чемпионат".

"По итогам МРТ Фёдор Смолов пропустит около месяца из-за травмы задней поверхности бедра", - сказал Кикнадзе.

Напомним, Смолов получил повреждение в матче 12-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" (2:1).
В этом сезоне футболист отметился 3 голами и 3 ассистами в 11 матчах.

"Локомотив" с 26 баллами лидирует в турнирной таблице РПЛ.

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