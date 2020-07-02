Стало известно, сколько "Сочи" нужно заплатить для участия Кокорина в матче с "Зенитом"
Стало известно, что для того, чтобы нападающий Александр Кокорин участвовал в матче 27-го тура РПЛ с "Зенитом" "Сочи" нужно заплатить около 25 миллионов рублей.
Матч "Зенит" - "Сочи" состоится 8 июля на "Газпром Арене". Возможно, после этой встрече петербургский клуб станет чемпионом России.
Окончательное решение по Кокорину станет известно 4 июля.
В текущем сезон футболист провел 7 матчей за "Сочи", забив 7 голов и сделав 1 ассист.
А еще: Гол Кокорина принес "Сочи" ничью в матче с "Динамо"| http://soccernews.ru
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