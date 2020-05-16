Стало известно, сколько "Спартак" будет платить Соболеву

Теги спартак москвакрылья советовалександр соболев

Стало известно, сколько "Спартак" будет платить Соболеву

"Спартак" намерен выкупить у "Крыльев Советов" нападающего Александра Соболева. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

23-летний футболист перешел в московский клуб зимой 2019 года. По соглашению, красно-белые после аренды за 500 тысяч евро могут приобрести футболиста, выплатив самарцам 4,5 миллиона евро.

"Спартак" хочет предложить Соболеву 4-летний контракт с зарплатой 1,8 миллиона евро в год.

Отметим, что в этом сезоне футболист забил 10 голов в РПЛ.

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