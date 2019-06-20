Стало известно, сколько "Спартак" предложил за хавбека "РБ Лейпциг"

"Спартак" сделал официальное предложение по хавбеку "РБ Лейпциг" Бруме.

Как сообщает Record, московский клуб предложил за 24-летнего португальца 15 миллионов евро. На футболиста также претендуют ПСВ, который готов выложить такую же сумму, и "Порту", но "драконы" предлагают 10 миллионов.

Отмечается, что сам игрок склоняется к переходу в "Порту", однако готов рассмотреть все предложения.

В прошедшем сезоне на счету Брумы три забитых мяча и три ассиста в 27 играх.

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