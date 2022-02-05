Стало известно, сколько "Спартак" сможет выручить с перехода Жиго в "Марсель"

Теги спартак москвамарсельсамюэль жиго

Стало известно, сколько "Спартак" сможет выручить с перехода Жиго в "Марсель" Фото: твиттер "Марселя"

Стали известны финансовые подробности грядущего перехода защитника "Спартака" Самюэля Жиго в "Марсель".

По сведениям "Спорт-Экспресс", французский клуб не будет делать прямых выплат за трансфер игрока. Однако "красно-белые" смогут получить 500 тысяч евро в виде двух бонусных выплат по 250 тысяч.

Напомним, что "Марсель" подписал контракт с Жиго в последние дни января. Футболист до конца сезона будет выступать за "Спартак".

Читайте также: "Спартак" нашёл замену Жиго в Бельгии. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" в результативном матче одолела "РБ Лейпциг" Тедеско

"Бавария" в результативном матче одолела "РБ Лейпциг" Тедеско

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов