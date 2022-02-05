Стало известно, сколько "Спартак" сможет выручить с перехода Жиго в "Марсель"
Фото: твиттер "Марселя"
Стали известны финансовые подробности грядущего перехода защитника "Спартака" Самюэля Жиго в "Марсель".
По сведениям "Спорт-Экспресс", французский клуб не будет делать прямых выплат за трансфер игрока. Однако "красно-белые" смогут получить 500 тысяч евро в виде двух бонусных выплат по 250 тысяч.
Напомним, что "Марсель" подписал контракт с Жиго в последние дни января. Футболист до конца сезона будет выступать за "Спартак".
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