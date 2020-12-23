Стало известно, сколько "Спартак" требовал у "Рубина" за Урунова
"Рубин" в декабре текущего года связывался со "Спартаком" касательно возможного трансфера хавбека Остона Урунова.
Как сообщает Metaratings.ru, сначала "красно-белые" отказались от продажи игрока, однако позже заявили, что готовы отпустить футболиста за 6 миллионов евро. "Рубин" отказался платить такие деньги.
Ранее сообщалось, что трансфер Урунова обошелся "Спартаку" в один миллион евро.
В текущем сезоне Урунов провел 8 игр, однако результативными действиями не отличился.
Читайте также: В "Рубине" рассказали о несостоявшемся трансфере Урунова. | http://soccernews.ru
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