Стало известно, сколько "Спартак" требовал у "Рубина" за Урунова

"Рубин" в декабре текущего года связывался со "Спартаком" касательно возможного трансфера хавбека Остона Урунова.

Как сообщает Metaratings.ru, сначала "красно-белые" отказались от продажи игрока, однако позже заявили, что готовы отпустить футболиста за 6 миллионов евро. "Рубин" отказался платить такие деньги.

Ранее сообщалось, что трансфер Урунова обошелся "Спартаку" в один миллион евро.

В текущем сезоне Урунов провел 8 игр, однако результативными действиями не отличился.

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