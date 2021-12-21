Стало известно, сколько "Спартак" заплатит за Николсона

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Стало известно, сколько "Спартак" заплатит за Николсона

Фото инстаграм Шамара Николсона

СМИ узнали финансовые детали трансфера форварда Шамара Николсона из "Шарлеруа" в "Спартак".

По информации Les Sports, общая сумма сделки может достичь 10 миллионов евро.

Бельгийский клуб не горел желанием терять 24-летнего футболиста посреди сезона, поэтому, вероятно, "красно-белым" пришлось увеличить предложение по ямайцу.

Николсон сыграл за "Шарлеруа" 83 матча, забил 31 гол и сделал 11 ассистов. Его рыночная стоимость - 3 миллиона евро.

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