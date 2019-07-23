Стало известно, сколько "Спартак" заработал на трансфере Ханни в "Аль-Гарафу"
Авторитетный портал Transfermarkt назвал сумму, которую удалось заработать московскому "Спартаку" на продаже полузащитника Софиана Ханни в "Аль-Гарафу".
По информации источника, катарский клуб заплатил "красно-белым" 8 миллионов евро.
Стоит отметить, что полтора года назад "Спартак" за аналогичную сумму купил алжирца у "Андерлехта".
28-летний Ханни после перехода в "народную команду" в январе 2018 года забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 38 матчах.
Не пропустите: Гендиректор "Спартака" прокомментировал уход Ханни из клуба. | http://soccernews.ru
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|Аль-Хор
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