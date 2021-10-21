Стало известно, сколько Стив Брюс получил за свое увольнение из "Ньюкасла"

Фото: инстаграм "Ньюкасла"/Автор неизвестен

"Ньюкасл" уволил главного тренера команды Стива Брюса и выплатил ему неустойку.

Как сообщает издание Daily Mail, английский специалист получил 8 миллионов фунтов за досрочное расторжение контракта с клубом.

По информации источника, новые владельцы "Ньюкасла" были намерены расстаться с Брюсом сразу после приобретения клуба, а накаленная атмосфера в раздевалке после поражения от "Тоттенхэма" (2:3) заставила руководство действовать незамедлительно.

Англичанин работал в "Ньюкасле" с 2019 года. За это время команда занимала 12-е и 13-е места по итогам сезонов АПЛ.

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